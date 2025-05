Cris Guedes, parça de Neymar, dá nota 7 para Kings League e pede 'carinho'

Presidente da Furia, Cris Guedes fez um balanço da Kings League ao UOL e deu nota 7 à organização do torneio, que está em sua 1ª edição no Brasil. "Parça" de Neymar, ele divide com o craque o comando máximo da equipe de fut7.

O que ele falou?

Eu daria nota 7. Eles têm muito feedback de pessoas que já entendem, como eu e Gaules [presidente da G3X, outro time da competição], que vivemos esse mundo há um ano e meio. A gente fala, fala, fala, mas a galera não assimila muito. Venho, de novo, reforçar que a Kings League tem que olhar com um pouquinho mais de carinho para a Kings League Brazil.

Cris Guedes, ao UOL

Furia com fúria

A equipe de Cris Guedes lidera de maneira isolada a tabela da Kings League Brazil. O time soma 19 pontos, com seis vitórias e apenas uma derrota no shootout em sete rodadas.

A Furia briga para garantir de maneira antecipada a liderança da 1ª fase e cravar vaga direta na semifinal — e isso pode ocorrer já na rodada de amanhã, se o time vencer o lanterna Funkbol e o G3X, de Gaules, não pontuar contra o Fluxo.

Mas qual o segredo do sucesso da líder? Para o "parça" de Neymar, a dupla Lipão-Leléti é um fator determinante nas vitórias. "Com certeza, os pontos mais fortes do time são o x1 e o x2 com eles", disse Cris Guedes. Juntos, os dois jogadores somam 20 dos 39 gols marcados pelo elenco na Kings League Brazil.

A maratona de jogos também foi abordada pelo presidente da Furia, que lamentou o fato de, na reta final, o campeonato ter dois jogos por semana — e não apenas um, como ocorreu nas primeiras rodadas.

Jogar em período espaçado é mais legal, ficou muito apertado o calendário desse jeito. Com mais espaço entre os jogos, a gente tem mais tempo de trabalho. Este pouco tempo de descanso pode gerar lesões porque é um jogo muito intenso.

Cris Guedes, ao UOL

Veja os jogos da 8ª rodada da Kings League Brazil

Sábado

17h - Capim x Nyvelados

18h - Desimpedidos x Real Elite

19h - Funkbol x Furia

20h - Dendele x Loud

21h - G3X x Fluxo