Coritiba toma virada da Ferroviária e desperdiça a chance de liderar a Série B

Nesta sexta-feira, o Coritiba sofreu uma virada da Ferroviária por 2 a 1, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). O gol do Coxa foi anotado por Gustavo Coutinho, enquanto Carlão (duas vezes) cravou para os mandantes.

Desta maneira, diante da derrota fora de casa, o Coritiba permaneceu na quarta colocação da competição, com dez pontos conquistados e desperdiçou a chance de dormir na ponta da tabela. O time paranaense, aliás, pode cais algumas posições de acordo com os resultados restantes desta rodada. A Ferroviária, por sua vez, chegou aos nove pontos e foi para o 11ª lugar.

Pela sétima rodada da Série B, o Coritiba volta aos gramados no próximo dia 10, um domingo, quando visita o Goiás, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Já a Ferroviária, no dia 11, segunda-feira, visita o Novorizontino, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

Os gols do jogo

O Coritiba inaugurou o marcador aos 17 minutos do primeiro tempo. O Coxa recuperou a bola no campo de ataque e Filipe Machado fez um passe em profundidade em direção da área. Josué, inteligente, fez o corta-luz e a bola caiu nos pés de Gustavo Coutinho, que não perdoou e estufou as redes de Denis Júnior.

Aos 18 minutos da etapa final, a Ferroviária deixou tudo igual em Araraquara. Assim como no gol do Coxa, o tento se originou de uma retomada da posse de bola no campo de ataque, agora, pelo lado dos mandantes. Após recuperar, Juninho ajeitou para Carlão, que, de fora da área, mandou um foguete no canto direito. Pedro Rangel até tentou, porém, não conseguiu defender.

A virada veio aos 36 minutos. Pela esquerda do campo de ataque, Zé Mario cruzou para a área e Carlão subiu mais alto que a marcação para testar firme no canto inferior esquerdo de Pedro Rangel.

Nos acréscimos, o técnico do Coritiba, Mozart, foi expulso ao chutar as garrafinhas d'água na área técnica em protesto contra a arbitragem.