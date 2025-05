Corinthians x Internacional: veja onde assistir à partida da sétima rodada do Brasileiro 

Corinthians e Internacional se enfrentam neste sábado, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

O duelo será transmitido com exclusividade pela plataforma de streaming Amazon Prime Video. O torcedor também pode acompanhar todos os lances em tempo real aqui no site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Timão vem de vitória sobre o Novorizontino, por 1 a 0, pela Copa do Brasil, em jogo que marcou a estreia do técnico Dorival Júnior. Porém, sofreu uma goleada em seu último compromisso no Brasileirão. A equipe foi derrotada pelo Flamengo por 4 a 0, no Maracanã.

Em meio a um cenário político conturbado, o time do Parque São Jorge ocupa a 12ª posição do torneio, com sete pontos conquistados.

Do outro lado, o Internacional comandado por Roger Machado se reabilitou dos tropeços recentes e soma dois triunfos consecutivos: diante do Juventude, pela Série A, e Maracanã-CE, pela Copa do Brasil. O Colorado é o sexto colocado da tabela, com nove pontos.