Corinthians x Internacional: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

Corinthians e Internacional medem forças neste sábado, na Neo Química Arena, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).

O Timão vem de uma importante vitória sobre o Novorizontino, pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo este que marcou a estreia do técnico Dorival Júnior. Na última rodada do Brasileirão, porém, sofreu uma dura goleada contra o Flamengo, por 4 a 0, no Maracanã.

Dorival ganhou um desfalque importante para a sequência da temporada. Trata-se do zagueiro Gustavo Henrique, que será submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal e ficará afastado dos gramados nas próximas semanas. Além dele, o meia Rodrigo Garro, que trata de dores no joelho direito, segue ausente.

Em contrapartida, o Corinthians pode ter o retorno de Memphis Depay. O atacante holandês desfalcou o time em Novo Horizonte por conta de um trauma no pé e outro na perna direita, mas voltou às atividades com bola e pode reforçar a equipe.

Do outro lado, o Internacional se reabilitou dos tropeços recentes e soma dois triunfos consecutivos. A equipe superou o Juventude, pela Série A, e o Maracanã-CE, pela Copa do Brasil.

Roger comanda atividades técnicas e táticas no gramado, fechando a preparação para o duelo na Neo Química. #VamoInter ?? pic.twitter.com/perZi85zCp ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 2, 2025

O técnico Roger Machado tem uma extensa lista de desfalques para escalar o Colorado. O time não conta com Diego Rosa (lesão muscular na coxa esquerda), Rochet (cirurgia na mão esquerda), Bruno Gomes (cirurgia no joelho esquerdo), Gabriel Mercado (cirurgia no joelho esquerdo), Lucca Drummond (cirurgia no joelho direito), Vitinho (fratura na mão esquerda) e Borré (lesão muscular na coxa esquerda).

A novidade pode ser o atacante Johan Carbonero, em estágio final de recuperação de uma contusão muscular na coxa esquerda.

O Corinthians, que ainda não engrenou no Brasileirão, tem oscilado e ocupa o 12º lugar da tabela de classificação, com sete pontos. Já o Inter é o sexto colocado da competição, com nove.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X INTERNACIONAL

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 3 de maio de 2025 (sábado)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)



Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Angileri; Raniele, Breno Bidon (José Martínez), André Carrillo e Igor Coronado; Romero (Memphis Depay) e Yuri Alberto.



Técnico: Dorival Júnior

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.



Técnico: Roger Machado