Corinthians tem quantia milionária a receber de outros clubes; veja lista de devedores

Em dificuldades financeiras, o Corinthians tem um valor importante a receber de outros clubes referente à venda de jogadores e ao mecanismo de solidariedade da Fifa. Conforme consta no balanço financeiro de 2024, publicado pelo clube na última quarta-feira, a diretoria presidida por Augusto Melo aguarda a chegada de R$ 164,297 milhões em seus cofres.

O maior valor pendente diz respeito à negociação do atacante Wesley, revelado pelo time alvinegro, ao Al-Nassr, da Arábia Saudita. O acordo foi selado por 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões na cotação da época), mas os sauditas ainda não pagaram a totalidade da transferência. Restam R$ 74,3 milhões a serem depositados.

O segundo nome da lista é o do atacante Róger Guedes, vendido ao Al-Rayyan, do Catar. O balanço aponta que o time do Oriente Médio deve R$ 25,7 milhões ao Timão. Além disso, o Atlético-MG, pelo menos até o final do ano passado, ainda não havia quitado R$ 17,5 milhões pela compra do volante argentino Fausto Vera.

Outro clube brasileiro que ainda deve ao Corinthians é o Vasco. A agremiação carioca tem pouco mais de R$ 5 milhões a pagar para o time do Parque São Jorge pelas contratações de Lucas Piton, Felipe Bastos e Giovanni Augusto.

Nem todos os valores listados representam atrasos no pagamento, uma vez que diversos destes acordos foram fechados a longo prazo e, portanto, serão quitados em parcelas (veja abaixo a lista completa de devedores do Corinthians).

(Foto: Reprodução)

O balanço de 2024 do Corinthians, que registrou um aumento de R$ 829 milhões no total do passivo, foi auditado pela GF Brasil Auditoria & Consultoria que, no documento, em razão dos déficits apresentados, ponderou: "Esses eventos ou condições, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do clube".

As contas do primeiro ano da gestão Augusto Melo foram reprovadas pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira. O órgão seguiu a recomendação do Conselho de Orientação (Cori) e do Conselho Fiscal, que sugeriram o afastamento do mandatário por gestão temerária.

Ao todo, 130 membros do Conselho Deliberativo reprovaram as contas relativas ao exercício de 2024, 73 integrantes aprovaram e outros seis se abstiveram. O CD alegou falta de transparência, aumento considerável do passivo do clube, prestação de contas incompleta, entre outros fatores, para reprovar o balanço do Corinthians.

Com um endividamento bilionário, contratos mal explicados e inconsistências nas prestações de contas, o Conselho de Orientação acredita que o afastamento do presidente Augusto Melo é cabível neste momento. Neste sentido, o mandatário alvinegro pode, inclusive, enfrentar um novo processo de impeachment.