Heranças do Paulistão: Corinthians 'esticou a corda' e convive com lesões

Do UOL, em São Paulo

O Corinthians "esticou a corda" durante a reta final do Paulistão e agora começa as outras competições convivendo com lesões de jogadores considerados titulares da equipe.

Três lesões

O caso mais recente é o de Gustavo Henrique. O zagueiro passará por uma cirurgia hoje por causa de uma hérnia inguinal. Ele convivia com dores desde a reta final do Paulistão, foi acompanhado pelos médicos do clube, mas o quadro piorou. A recuperação deve durar um mês.

Rodrigo Garro segue fora. O argentino convive com uma tendinopatia patelar no joelho direito desde o começo do ano. As cargas foram dosadas, ele jogou apenas os principais jogos e agora faz tratamento a fundo, o que o levou até a Espanha. A volta ainda não está definida.

Quem saiu e já voltou foi Hugo Souza. O goleiro teve uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e ficou afastado por quase um mês — ele sentia dores desde o Paulistão, mas só parou para se recuperar após a final.

Yuri Alberto também teve problemas, mas não parou para se recuperar. O centroavante conviveu com dores no ombro após sofrer uma pancada em partida do Paulistão, jogou mesmo assim e agora não acusa mais o problema, por isso não entrou na conta.

Ausências sentidas

Os três jogadores que tiveram problemas estão entre os principais do elenco. Todos eles são titulares e atuam como vozes ativas entre os demais atletas.

Hugo Souza foi substituído por Matheus Donelli. O reserva não teve falhas gritantes, mas conviveu com as críticas quando comparado ao titular.

Gustavo Henrique é o principal zagueiro do elenco. Enquanto André Ramalho não vive bom ano e Félix Torres, Cacá e Tchoca falharam, o camisa 13 se manteve como o mais consistente entre os defensores.

Rodrigo Garro ainda não tem lacuna preenchida. Igor Coronado é o reserva imediato da função, mas não tem jogado bem quando acionado, além de conviver com problemas físicos. Na estreia de Dorival no comando, o meio de campo foi composto por quatro volantes, com Bidon armando mais o time.