Com gol de De Bruyne, City bate o Wolverhampton pelo Inglês e alcança quinta vitória seguida

O Manchester City vive boa fase na temporada. Nesta sexta-feira, a equipe de Pep Guardiola bateu o Wolverhampton por 1 a 0, no Etihad Stadium, e alcançou sua quinta vitória seguida. O meia Kevin De Bruyne marcou o único gol do jogo, válido pela 35ª rodada do Campeonato Inglês.

O triunfo foi o quinto seguido do time inglês na temporada e o quarto na Premier League. A equipe subiu para a terceira posição da tabela, agora com 64 pontos conquistados. O Wolves, por sua vez, ocupa a 13ª colocação, com 41 unidades.

O City volta a campo no próximo sábado, contra o Southampton, pela antepenúltima rodada do Inglês. O Wolverhampton joga no mesmo dia, contra o Brighton.

O único gol da partida saiu aos 34 minutos do primeiro tempo. Doku chegou na linha de fundo pelo lado esquerdo e cruzou para trás. De Bruyne chegou batendo de primeira no contrapé de José Sá, e abriu o placar do confronto.