Cleber Xavier elogia Rollheiser e revela cobrança ao meia do Santos

Autor do gol do Santos no empate de 1 a 1 com o CRB, nesta quinta-feira, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil, Benjamín Rollheiser está ganhando cada vez mais moral. O meia foi elogiado pelo técnico Cleber Xavier.

O novo treinador do Peixe, aliás, revelou que fez uma cobrança ao argentino nos últimos dias.

"Fez um grande jogo, por dentro e por fora. Jogador interessante. Cobrei dele finalização. Poderíamos ter ficado feliz com o gol se saíssemos com a vitória. Brinquei que era jogo que ele poderia crescer em finalização. Ele tem boa finalização, além de ser um bom armador. Infelizmente, o resultado não nos ajudou. Gostei muito da atuação dele. Espero que consiga se recuperar bem para o jogo contra o Grêmio porque saiu muito desgastado", analisou.

Rollheiser abriu o placar na Vila Belmiro, no fim do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio de Guilherme, Schmidt desviou na primeira trave e o camisa 32 completou para o fundo da meta.

Esse foi o primeiro tento do meia pelo Santos. Contratado neste ano, ele soma nove jogos, sendo seis como titular. O argentino começou jogando os últimos três compromissos da equipe.

O Peixe volta a campo agora no domingo, quando visita o Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena do Grêmio a partir das 16 horas (de Brasília).