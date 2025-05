Capitão, Gil tem números ruins em partida infeliz contra o CRB pela Copa do Brasil

Atuando em casa, o Santos tropeçou diante do CRB nesta quinta-feira, ao empatar por 1 a 1, no jogo de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. Um dos destaques negativos da partida foi o zagueiro e capitão Gil, que teve números muito ruins contra a equipe alagoana.

Gil ficou marcado por perder uma chance clara de gol no segundo tempo e por cometer dois erros graves, entre eles, o lance que gerou o tento de empate do CRB no jogo. A outra falha do zagueiro foi nos acréscimos, quando cometeu um pênalti em cima de Mikael. Entretanto, o goleiro Gabriel Brazão defendeu a cobrança e salvou a pele do defensor.

Além disso, teve poucas ações defensivas na partida, como apenas dois desarmes e uma interceptação. Gil também fez um número elevado de faltas, com quatro infrações cometidas. Os números são do site especializado Sofascore.

Gil, que chegou ao Santos em 2023 para a disputa da Série B, esteve em campo por 14 vezes nesta temporada. O próximo compromisso do Peixe é pelo Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Alvinegro Praiano visitará o Grêmio em Porto Alegre, às 16h (de Brasília).