Campeões mundiais pelo Corinthians, Cássio e Ralf posam para fotos após jogo pela Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro venceu o Vila Nova por 2 a 0, no Mineirão, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O jogo reuniu duas figuras importantes da história recente do Corinthians: o volante Ralf, do Vila Nova, e pelo lado do Cruzeiro o goleiro Cássio, para muitos o maior ídolo da história do Timão.

Após a partida, os dois atletas se abraçaram no campo do Mineirão e conversaram por um breve tempo. Depois, após se trocarem nos vestiários, posaram para fotos, divulgadas por Ralf em suas redes sociais.

"Valeu gigante, sempre bom te ver meu irmão, meu compadre. Que bom saber que você está bem! Sou seu fã! Que Deus te abençoe hoje e sempre!!! Amo sua vida, te amo meu Irmão!!! Você é fenômeno, humildade em pessoa e com um coração gigantesco! Você é diferenciado Fenômeno", escreveu Ralf.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nego Ralf (@negoralf)

Ralf possui 40 anos e segue jogando em alto nível. O volante está no Vila Nova desde 2022, sendo um dos capitães da equipe goiana. O jogador teve duas passagens pelo Corinthians: a primeira, de 2010 a 2015, quando conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2011 e 2015), uma Copa Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), uma Recopa Sul-Americana (2013) e um Campeonato Paulista (2013).

Depois, deixou o Timão em 2015 e foi à China defender o Beijing Guoan, que deixou em 2018 para retornar ao Corinthians. Sua segunda passagem no Parque São Jorge, que terminou com mais dois Campeonato Paulistas (2018 e 2019), durou até o início de 2020. Ao todo, Ralf teve 437 partidas pelo Alvinegro Paulista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nego Ralf (@negoralf)

Por sua vez, com 712 partidas, Cássio é o segundo atleta com mais jogos pelo Corinthians, ficando atrás apenas do lateral Wladimir, com 806 atuações. Em mais de 12 anos defendendo o Timão, o goleiro marcou uma era, sendo peça-chave em nove títulos pelo clube: uma Copa Libertadores (2012), um Mundial de Clubes (2012), quatro Campeonatos Paulistas (2013, 2017, 2018 e 2019), uma Recopa Sul-Americana (2013) e dois Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017).

Em 2024, após ser muito criticado por seu desempenho e ir para a reserva, Cássio deixou o Corinthians para ir ao Cruzeiro, clube que defende desde então.