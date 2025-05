Brunson faz 40 pontos e Knicks eliminam Pistons; Clippers vencem Nuggets e forçam jogo 7 na NBA

Com 40 pontos anotados e uma cesta tripla restando pouco mais de quatro segundos para o fim, Jalen Brunson foi o protagonista da classificação do New York Knicks na noite desta quinta-feira na apertada vitória de 116 a 113 sobre o Detroit Pistons, em jogo realizado na Little Caesars Arena, casa do rival. O triunfo fechou a série em 4 a 2 e garantiu a classificação do time do técnico Tom Thibodeau à próxima fase dos playoffs.

Os Knicks, que venceram os três compromissos como visitante diante do Detroit Pistons, têm um duro desafio pela frente na próxima fase: enfrentam o Boston Celtics, atual campeão, por uma vaga na decisão da Conferência Leste.

Diante de um ambiente tenso em função da pressão da torcida adversária, Brunson não se intimidou. Marcou 15 pontos logo no primeiro quarto, viu o time abrir uma boa vantagem (14 pontos) e voltou a aparecer quando os Pistons reagiram em busca da vitória.

"Eu me mantenho equilibrado e confio no empenho de meus companheiros. Esse entrosamento ajuda a potencializar o meu rendimento e conseguimos cumprir o nosso objetivo. Toda a equipe está de parabéns", afirmou Brunson.

Satisfeito pela atuação do conjunto e principalmente pela liderança técnica demonstrada pelo seu armador, o técnico Tom Thibodeau exaltou não só a atuação desta noite, mas o que ele tem feito na temporada pelo New York Knicks.

"Ele está no seu melhor quando a situação exige uma grande atuação. Brunson tem feito isso o ano inteiro. É isso que o torna especial", afirmou o treinador ainda entusiasmado pela classificação.

Com 47 pontos combinados, Mikal Bridges e OG Anunoby também foram peças fundamentais no resultado positivo. Já pelo lado do Detroit, Cade Cunningham foi quem mais pontuou: 23. Malik Beasley, que desperdiçou o último ataque na tentativa de levar o jogo para prorrogação, lamentou o desfecho.

"Tive a chance de fazer a cesta de três pontos e empatar o jogo", afirmou o jogador que não conseguiu segurar a assistência de Cunningham e viu o New York Knicks fazer a festa no final.

CLIPPERS EMPATAM A SÉRIE

O Los Angeles Clippers adiou a definição da série de playoffs contra o Denver Nuggets ao superar o rival nesta quinta-feira por 111 a 105. Atuando sob o risco de ser eliminado dentro de casa, a franquia da Califórnia soube ser superior e empatou a série em 3 a 3.

James Harden comandou a equipe no triunfo ao marcar 28 pontos, dar oito assistências e pegar seis rebotes. Ele contou ainda com a colaboração preciosa de Kawhi Leonard (27) e Norman Powell (24) na construção do placar.

Para Tyron Lue, técnico da equipe, o coletivo fez a diferença no resultado. "Dou crédito aos nossos rapazes por simplesmente persistirem. Disse a eles depois do jogo que o importante é ser um time e fazer o que for preciso para vencer", comentou.

Pelo lado dos Nuggets, Nikola Jokic foi quem mais se destacou. Ele terminou a partida com 25 pontos, oito assistências e sete rebotes. Os dois times se enfrentam pelo jogo sete neste sábado, na Ball Arena, em Denver. O vencedor da série encara o Oklahoma City Thunder na próxima fase.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Detroit Pistons 113 x 116 New York Knicks - Knicks venceram por 4 a 2

Los Angeles Clippers 111 x 105 Denver Nuggets - Série empatada em 3 a 3

Acompanhe os jogos desta sexta:

Golden State Warriors x Houston Rockets