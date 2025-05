Bortoleto lamenta erro em volta rápida no GP de Miami de F-1: 'Não tem muito o que fazer'

Gabriel Bortoleto teve mais uma classificação difícil na Fórmula 1. O brasileiro da equipe Sauber terminou apenas na 19ª colocação no treino classificatório para a corrida sprint do GP de Miami, ficando longe de avançar ao Q2. Seu companheiro de equipe, o alemão Nico Hülkenberg, foi o 11º colocado, evidenciando a diferença de desempenho entre os dois.

Bortoleto, que ainda não conseguiu se destacar neste início de temporada, voltou a encontrar dificuldades para extrair rendimento do carro. Após o treino, ele explicou que um erro na última curva comprometeu sua melhor volta.

"Foi um erro meu ali de travar a roda dianteira, uma pena que travei na última curva. Era uma volta muito boa para ir ao SQ2, estava bem próximo ao meu companheiro de equipe. Passei um pouquinho reto, perdi cerca de um segundo, porque quando você passa reto, não tem nem como voltar nessa pista direito", disse o brasileiro, em entrevista à Band.

Apesar do desempenho abaixo do esperado, o piloto tenta manter o foco no restante do fim de semana: "É somente minha segunda sessão nesta pista. Temos de analisar e ver o que fazer melhor para o sábado, mas não tem muito o que fazer. Sabemos que não é fácil pilotar aqui, mas a pista é igual para todo mundo. Hoje era possível (avançar), mas vamos para cima".

A corrida sprint será disputada neste sábado, às 13h, pelo horário de Brasília, enquanto a classificação para a prova principal acontece às 17h. A corrida maior será realizada no domingo, às 17h.