Beckham resgata fotos de infância em post de celebração dos 50 anos; veja

David Beckham abriu o álbum de fotos ao postar uma longa mensagem de gratidão pelos 50 anos de idade, completados nesta sexta-feira, dia 2 de maio.

O que aconteceu

O jogador postou um carrossel no Instagram com várias fotos de sua infância (veja abaixo), além de outras mais recentes com a família. As imagens são acompanhadas por uma emocionada mensagem de gratidão a todos que participaram de seus 50 anos de vida, em especial sua família.

Enquanto reflito sobre este aniversário, sou muito grato por muitas coisas na minha vida: as equipes para as quais joguei, meus companheiros de equipe, treinadores, os fãs, MEU PAÍS e por ter sido capitão da Inglaterra. Também sou grato pelas crianças que conheci através das diferentes instituições de caridade com as quais trabalho, minha equipe nos negócios e os amigos que tenho ao meu redor. Sinto-me verdadeiramente abençoado... Mas minha maior conquista sempre será minha família. Meus pais, que sacrificaram tanto para que eu pudesse viver meu sonho de me tornar jogador de futebol, minhas irmãs, que tiveram que me acompanhar no frio congelante para assistir aos meus jogos, e meus incríveis avós... Minha esposa e melhor amiga há 28 anos, e meus filhos maravilhosos—Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper—vocês são a razão pela qual eu me levanto todos os dias. Obrigado por me fazerem sorrir e por me tornarem um homem melhor. Amo todos vocês profundamente e agradeço por tornarem este dia tão especial para mim. Vocês são o meu mundo David Beckham

Beckham iniciou as comemorações dos 50 anos com um festão de luxo no dia 31 de março. O evento foi em Miami (EUA) e reuniu familiares e amigos como Lionel Messi, Luis Suárez, Tom Brady e Shaquille O'Neal.

Dono do Inter Miami, David Beckham fez história como jogador da seleção da Inglaterra e de times como Manchester United e Real Madrid. Sua maior conquista foi a Liga dos Campeões de 1998/1999 com os Red Devils.