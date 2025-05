Após empate, Santos tem apenas uma vitória nos últimos oito jogos e 20,8% de aproveitamento

Nesta quinta-feira, o Santos ficou no empate contra o CRB em 1 a 1, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. Assim, o Peixe tem apenas uma vitória nos últimos oito jogos e o segundo pior aproveitamento no período entre os times da Série A.

Nesses oito jogos, foram cinco derrotas, dois empates e uma vitória, com somente 20,8% de aproveitamento. Segundo dados do Sofascore, nessas partidas o Santos marcou nove gols, sofreu 12 e saiu de campo sem ser vazado apenas uma vez.

Além disso, foram 13 grandes chances criadas e 20 cedidas. A equipe deu 112 finalizações, somente 28 no alvo, e teve uma média de 49,1% de posse de bola.

No período, o Santos perdeu para o Corinthians (2 a 0), Vasco (2 a 1), Fluminense (1 a 0), São Paulo (2 a 1) e Red Bull Bragantino, empatou com o Bahia (2 a 2) e o CRB (1 a 1) e venceu o Atlético-MG (2 a 0).

Diante do CRB, Benjamín Rollheiser abriu o placar para o Santos na reta final do primeiro tempo. Na segunda etapa, Breno Herculano deixou tudo igual no placar. A equipe visitante ainda teve a chance de vencer, mas o goleiro Gabriel Brazão defendeu um pênalti no último lance.

A partida ainda marcou a estreia de Cleber Xavier no comando da equipe.

Assim, o Santos precisa vencer o CRB na partida de volta para garantir vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O segundo jogo acontece no dia 22 de maio, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.

Antes, o Peixe volta a campo neste domingo, às 16 horas, quando visita o Grêmio, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. O Santos é o 19º colocado, com quatro pontos. O Imortal ocupa a 18ª posição, com cinco pontos.