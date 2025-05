Após atrito com o técnico Leonardo Jardim, Dudu acerta rescisão contrato com o Cruzeiro

Dudu não é mais jogador do Cruzeiro. Nesta sexta-feira, o clube mineiro oficializou a rescisão de contrato com o atacante de 33 anos, que vinha convivendo com um ambiente conturbado na Toca da Raposa. O desligamento foi definido em comum acordo e encerra uma passagem marcada por polêmicas.

"O Cruzeiro informa que chegou a um acordo com o atleta Dudu para a rescisão imediata do vínculo contratual entre o atacante e o clube estrelado", diz a nota divulgada pela assessoria celeste. O fim do vínculo já era esperado após o jogador dar uma entrevista em tom de desabafo logo após uma partida da Copa Sul-Americana, o que provocou seu afastamento do elenco principal.

Dudu chegou a voltar aos treinos nos últimos dias, mas a decisão já estava tomada nos bastidores. O episódio desgastou a relação com o técnico Leonardo Jardim e evidenciou um rompimento irreversível. O próprio presidente do clube, Pedro Lourenço, chegou a ser flagrado por torcedores fazendo gestos que indicavam a iminente saída do jogador.

Com 33 anos, ele disputou 17 jogos com a camisa do Cruzeiro nesta temporada e marcou dois gols. Contratado com status de reforço importante, ele não conseguiu se firmar na equipe e encerra sua segunda passagem pela equipe celeste de maneira discreta.

Fora dos planos em Belo Horizonte, o atacante já desperta interesse no mercado nacional. Atlético-MG e Grêmio monitoravam a situação e aguardavam a rescisão para avançar em uma possível negociação. No caso do time alvinegro, o nome de Dudu agrada internamente e teria sido indicado por Cuca, com quem trabalhou com sucesso nos tempos de Palmeiras.

Enquanto o futuro do jogador deve ser definido nos próximos dias, o Cruzeiro segue focado no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a quarta colocação, com dez pontos somados, quatro atrás do líder Flamengo. O próximo compromisso será justamente contra os rubro-negros, neste domingo, às 18h30, no Mineirão.