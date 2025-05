Anthony é o 2º brasileiro com mais participações diretas nas principais ligas desde estreia no Betis

O Betis venceu a Fiorentina, nesta quinta-feira, por 2 a 1, pela partida de ida da semifinal da Liga Conferência, no Estádio Benito Villamarín. Autor do segundo gol da equipe espanhola, Anthony é o segundo brasileiro com mais participações diretas nas cinco principais ligas europeias desde sua estreia pela equipe, com dez.

Até agora, Anthony disputou 19 jogos pelo Betis, com 12 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. O brasileiro marcou seis gols e deu quatro assistências. De acordo com dados do Sofascore, o ponta precisa de 158 minutos para participar de um tento. Ainda foram 12 grandes chances criadas e 40 passes decisivos.

Apenas Raphinha, do Barcelona, participou de mais gols no período, com 18 envolvimentos diretos. Foram 11 assistências e sete gols, em 19 jogos pela equipe catalã.

Na primeira metade da temporada, ainda no Manchester United, Anthony tinha somente um gol marcado em 14 jogos.

Nesta quinta-feira, Abdessamad Ezzalzouli e Anthony marcaram para o Betis. Enquanto Luca Ranieri descontou para a Fiorentina. Com o resultado, a equipe espanhola tem a vantagem do empate na partida de volta para garantir vaga na final da Liga Conferência.

O segundo jogo acontece na próxima quinta-feira, às 16 horas (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi.

Antes disso, o Betis visita o Espanyol neste domingo, às 13h30, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Cornellà-El Prat. A equipe do técnico Manuel Pellegrini ocupa a 6ª posição, com 54 pontos.