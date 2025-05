Antes do UFC Des Moines, Deiveson Figueiredo envia mensagem de apoio a Dvalishvili

Prestes a voltar ao octógono mais famoso do mundo para encarar Cory Sandhagen na luta principal do UFC Des Moines, neste sábado (3), Deiveson Figueiredo já está de olho na próxima disputa pelo cinturão peso-galo (61 kg). E ao que parece, o brasileiro - 5º colocado no ranking da categoria - tem um favorito no confronto entre Merab Dvalishvili e Sean O'Malley, marcado para acontecer no dia 7 de junho, no card da edição de número 316 do Ultimate, em Newark (EUA).

Em vídeo recentemente divulgado nas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Deiveson - ao lado de seu empresário, Alex Davis - fez questão de enviar uma mensagem de apoio ao campeão Merab Dvalishvili. As palavras de incentivo do 'Deus da Guerra' surpreendem por se tratar de um possível rival direto na corrida pelo segundo título do paraense do Ultimate, mas expõe a boa relação fora do cage entre os atletas.

"Fala, Merab. Boa sorte para você. Nocauteia o 'Suga'! Você é o melhor!", encorajou Figueiredo.

Futuros rivais?

Apesar da aparente boa relação entre eles, Deiveson Figueiredo e Merab Dvalishvili podem vir a se enfrentarem no futuro, dependendo dos resultados de suas próximas lutas. Em caso de vitória sobre Cory Sandhagen neste sábado, o brasileiro - ex-campeão peso-mosca (57 kg) do UFC - pode se aproximar de uma disputa pelo cinturão dos galos. E se o georgiano mantiver o controle da divisão com uma defesa de título bem-sucedida diante de Sean O'Malley, os caminhos de ambos podem se cruzar.

