Ana Paula Polegatch e Pedro Leme vencem o Paulista de Contrarrelógio Individual de 2025

A Federação Paulista de Ciclismo definiu nesta sexta-feira, os novos campeões estaduais de Contrarrelógio Individual. Os atletas Pedro Leme, da TCT - Taubaté Cycling Team, e Ana Paula Polegatch, da Indaiatuba Cycling Team, foram os vencedores da temporada na categoria Elite, em prova realizada no circuito montado no Parque do Mirim, em Indaiatuba.

A beleza do local e o dia ensolarado marcaram a etapa, proporcionando o cenário perfeito para a competição.

O jovem Pedro, natural de Jundiaí (SP), de 24 anos, completou as seis voltas no percurso de 4 km em torno do belo lago que forma o reservatório, com o tempo de 35min37.690, seguido por Cainã Guimarães de Oliveira, da São José Ciclismo/Instituto Athlon, com 36min31.884, e Orlando Alves, da Cicloravena Bikeshop, com o tempo de 36min53.632. Na véspera, Pedro ficou com o terceiro lugar na Clássica 1º de Maio, mostrando que atravessa um bom momento.

"A gente saiu contente ontem com o terceiro colocado na Clássica 1º de Maio, e depois de um belo trabalho de equipe. Hoje teve o contrarrelógio individual, com seis voltas e graças a Deus, com toda a comissão técnica trabalhando certinho, deixando a gente pronto para somente concentrar na prova, e após muito esforço durante a prova, conseguimos sair com a vitória", explicou. "Foi um circuito bem duro e técnico, com muitas curvas. Além de concentrar na passada e na respiração, você tinha que estar atento à tangência das curvas, uma prova bem completo. Agora é pensar na prova de Resistência, neste sábado", completou o campeão.

Entre as mulheres, Ana Paula Polegatch repetiu o bom desempenho do dia anterior, quando venceu a Prova 1º de Maio, e garantiu mais um título para sua equipe. A nova campeã paulista de CRI marcou 26min40.127 para as quatro voltas no percurso, mais de dois minutos à frente da segunda colocada, sua companheira na Indaiatuba Cycling Team, Larissa Castelari, que marcou 27min34.580. O terceiro lugar ficou com Karine de Macedo Frota, da Evo Cannondale Performance, com 27min47.888.

Neste sábado, será a vez do Campeonato Paulista de Estrada, programado para o percurso de 3,9 km por volta, montado na Avenida Luiz Bruno Petrilli, no Jardim dos Colibris, em Indaiatuba. A primeira bateria terá início a partir das 8h (de Brasília).