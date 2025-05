Alison dos Santos confirma favoritismo e vence os 400 m com barreiras no Grand Slam Track

O brasileiro e paulista de São Joaquim da Barra Alison "Piu" dos Santos venceu os 400 m com barreiras nesta sexta-feira, na segunda etapa do Grand Slam Track, realizada em Miami, na Florida (EUA), com 47.97, num ritmo bem confortável.

A competição foi criada e é organizada pelo quatro vezes medalhista de ouro olímpico Michael Johnson (200 m e 400 m). Os desafiantes melhores colocados foram o inglês Chris Robinson, em segundo (48.92) e o jamaico Malik James-King, em terceiro (49.43). No domingo, Piu corre os 400 m rasos.

"Estou feliz por competir em Miami. O importante, além do tempo e de correr rápido, é levar os pontos para casa", disse Alison, após a competição mostrada pela CazéTV. Alison vive e treina em Clermont, na Flórida (EUA), e teve a companhia de seu treinador Felipe de Siqueira nesta etapa da competição, que tem formato de show.

No dia 6 de abril, no Estádio Nacional de Kingston, Jamaica, na série inaugural Piu venceu as duas provas e levou 24 pontos para casa. Nesta sexta-feira, somou mais 12 pontos.

Ainda estão programadas mais duas etapas da competição nos Estados Unidos, depois de Miami: Filadélfia (30/5 a 1/6) e Los Angeles (27 a 29/6). Piu correrá os 400 m com barreiras e os 400 m rasos, por pontos, em todas as etapas.

A pontuação final dos competidores será determinada pela ordem de chegada combinada entre as duas corridas. Em cada etapa estão em jogo 100 mil dólares (cerca de R$ 639,26 mil) para o vencedor. O Grand Slam Track terá um total de 12,6 milhões de dólares (cerca de R$ 80,55 milhões) em prêmios em dinheiro, além do cachê de participação pago aos competidores.

Alison, que compete pelo EC Pinheiros, tem 24 anos, é nascido em São Joaquim da Barra e líder do Ranking Mundial 2025 nos 400 m com barreiras com o tempo de 47.61 (obtido no dia 4 de abril, justamente na abertura do Grand Slam Track, em Kingston, Jamaica). Piu é recordista brasileiro e sul-americano dos 400 m com barreiras, com o tempo de 46.29 (19/7/2022), marca da medalha de ouro e do título de campeão mundial conquistado em Eugene, no Oregon, Estados Unidos.

O Grand Slam Track é um circuito com atletas de destaque (Racers, nomeados como integrantes da Liga Grand Slam Track) e desafiantes (Challengers). Oito competidores, divididos em dois grupos de quatro fazem cada prova. As distâncias e provas em disputa são: velocidade curta (100 m - 200 m), barreiras curtas (100 m ou 110 m com barreiras - 100 m), velocidade longa (200 m - 400 m), barreiras longas (400 m com barreiras), meio-fundo (800 m - 1.500 m) e fundo (3.000 m - 5.000 m).