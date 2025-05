Al-Hilal anuncia demissão de Jorge Jesus; técnico é um dos alvos da seleção

O Al-Hilal anunciou, hoje, a demissão do técnico Jorge Jesus, que é um dos alvos da CBF para assumir o comando da seleção brasileira.

O corpo de direção do Al-Hilal chegou a um acordo com o português Jorge Jesus, técnico da equipe principal, pelo encerramento da relação contratual. A diretoria expressa seu reconhecimento e agradecimentos pelo esforço feito pela equipe técnica desde a temporada passada. Ao mesmo tempo, a diretoria definiu que o técnico Mohammed Al-Shalhoub comandará o time no Campeonato Saudita. Al-Hilal

Adeus, Al-Hilal

Jorge Jesus cai após a eliminação do Al-Hilal para o Al-Ahli na semifinal da Champions da Ásia. O treinador já havia se reunido com a diretoria nos últimos dias e aguardava a demissão.

O anúncio da demissão foi antecipado pela imprensa saudita. O treinador, inclusive, imaginava que pudesse saber do fim do vínculo primeiro pelas mídias locais do que propriamente pela diretoria do Al-Hilal. Isso é algo que já ocorreu por lá.

O Al-Hilal tem Ramón Díaz, ex-Corinthians, como alvo principal para substituir Jorge Jesus. O argentino está livre no mercado desde que foi demitido pelo Timão.

Jorge Jesus tinha contrato até o meio de 2026 e planejava o Super Mundial. O time saudita está no Grupo H, ao lado de Real Madrid, Red Bull Salzburg e Pachuca.

O português voltou a ganhar força na CBF após a negociação frustrada com o técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid. Segundo Rodrigo Mattos, colunista do UOL, porém, o treinador ficou extremamente incomodado de ter sido deixado como segunda opção.

Jorge Jesus foi o primeiro nome a ganhar destaque após a demissão de Dorival Júnior. A má fase do Real Madrid, no entanto, fez a CBF voltar a sonhar com Ancelotti, alvo antigo. Abel Ferreira é outro candidato a assumir a seleção no momento.