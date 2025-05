Vila Belmiro volta a viver cenário de guerra após empate do Santos

A Vila Belmiro voltou a ser cenário de guerra nesta quinta-feira, após o empate de 1 a 1 com o CRB, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Torcedores protestaram após o apito final e entraram em conflito com a polícia.

Assim que o embate acabou, membros da Torcida Jovem, principal organizada do clube, cantaram contra elenco e diretoria. Depois, alguns tentaram invadir o vestiário e a sala de imprensa. Eles foram contidos por seguranças.

Do lado de fora, o Choque entrou em ação para contar os ânimos. Um caminhão do policiamento estava no local. Bombas de gás de pimenta foram usadas.

Com o forte cheiro do gás, torcedores ficaram presos dentro da Vila Belmiro e tiveram que achar rotas alternativas para sair. Um pai, inclusive, quebrou uma porta de vidro para conseguir sair do setor das organizadas e ir para as cativas.

Rodrigo Matuck/Gazeta Press

Essa é a segunda confusão que ocorre em menos de uma semana. Na segunda-feira, membros da Torcida Jovem invadiram o CT Rei Pelé para cobrar jogadores e diretoria.

Os torcedores estão insatisfeitos com o momento do clube, que amarga a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

Na Copa do Brasil, o Santos terá que vencer o CRB fora de casa para seguir vivo. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O duelo está marcado para o dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Enquanto isso, o Santos volta as suas atenções para o Brasileirão. O time visita o Grêmio no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela sétima rodada.

Filme repetido



A Vila Belmiro foi cenário de guerra diversas vezes ao longo de 2023, ano que marcou a queda do clube para a Série B. No jogo que decretou o rebaixamento, inclusive, até carros e ônibus foram queimados nas redondezas do estádio.