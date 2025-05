Verstappen fica fora de atividades no GP de Miami para ver nascimento do filho com Kelly Piquet

O atual tetracampeão do mundo Max Verstappen foi liberado pela Red Bull das atividades de pista nesta quinta-feira, em Miami, por um motivo nobre. Ele vai estar jundo da esposa Kelly, filha de Nelson Piquet, a fim de acompanhar o nascimento de seu filho.

Como neste domingo acontece o Grande Prêmio de Miami, e os pilotos já trabalham no acerto dos carros para os treinos livres, Verstappen estaria imerso nesta rotina. No entanto, por meio de um comunicado, a escuderia anunciou a liberação do holandês.

"Max (Verstappen) não vai comparecer ao dia de entrevistas para atender a imprensa pois sua esposa está esperando um bebê. Tudo está (transcorrendo) bem e ele vai estar na pista amanhã para o fim de semana da corrida", diz parte do trecho da postagem.

Na sequência, a equipe austríaca deixa claro que o assunto sobre o nascimento do filho do piloto holandês não terá desdobramentos. "Não faremos mais comentários neste momento em respeito à privacidade da família."

Recentemente, o dirigente Helmut Marko, consultor da Red Bull, disse que a previsão do nascimento do primeiro filho de Verstappen com Kelly Piquet tinha previsão para nascer nos primeiros dias do mês de maio.

Terceiro colocado no Mundial de pilotos com 87 pontos, Verstappen tem no GP de Miami a chance de melhorar a sua posição na tabela. O líder na classificação é o piloto Oscar Piastri, da McLaren, com 99 pontos, seguido de Oscar Piastri (89).