Vasco cede empate ao Operário-PR pela ida da terceira fase da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, Operário e Vasco empataram por 1 a 1, em Ponta Grossa. O confronto foi o de ida pela Terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco abriu o placar no primeiro tempo, com Nuno Moreira. Já o Operário chegou ao empate na etapa final, com Boschilia.

O confronto de volta entre as equipes será no dia 20 de maio, em São Januário. Quem vencer avança na Copa do Brasil. Um novo empate levará a decisão nos pênaltis.

O jogo

A partida começou com as duas equipes alternando a posse de bola. A primeira chance aconteceu somente aos 11 minutos. Rayan foi lançado e chutou para boa defesa de Elias.

O duelo seguia igual, com muitos erros das duas equipes. Só que aos 19 minutos, o Vasco abriu o placar. Nuno Moreira aproveitou corte da zaga paranaense e acertou belo chute de fora da área, sem chance para o goleiro.

O Operário foi obrigado a avançar após o revés. Os donos da casa chegaram a ter um pênalti marcado pelo árbitro em campo, mas anulado após o VAR chamar Daronco para rever o lance. Depois, Jacy teve chance de empatar após escanteio, mas errou na hora da finalização.

Nos minutos finais, o jogo ganhou em emoção. Primeiro, o Vasco assustou em chute de Rayan. Já o Operário respondeu em seguida em finalização de Gabriel Feliciano. O lateral chutou cruzado e Allano não conseguiu chegar a tempo de mandar para o gol. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Operário tentou esboçar uma pressão, mas viu o Vasco conseguir controlar a posse de bola. Com isso, a partida prosseguiu sem lances de perigo. Os donos da casa criaram a primeira chance aos 17 minutos. Daniel Amorim recebeu passe na área e chutou para defesa de Léo Jardim.

A partir daí, os paranaenses passaram a ter mais a bola. O Operário chegou ao empate aos 26 minutos. Boschilia tabelou com Marcos Paulo e acertou chute colocado, sem chance para o goleiro do Vasco.

O gol animou o Operário, que seguiu com a postura ofensiva. Já o Vasco voltou a ter mais posse de bola e assustou aos 39 minutos, em chute de Lóide Augusto.

Nos minutos finais, o panorama da partida seguiu o mesmo. Com isso, o duelo permaneceu igual em Ponta Grossa.

FICHA TÉCNICA



OPERÁRIO-PR 1 X 1 VASCO

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR)



Data: Quinta-feira, 1 de maio de 2025



Horário: 16 horas (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (RS-Fifa)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS-Fifa) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)



VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)



Cartões amarelos: Allano, Ronald e Joseph (Operário); Lucas Piton e Lucas Freitas (Vasco)

GOLS:



OPERÁRIO-PR: Boschilia, aos 26min do segundo tempo



VASCO: Nuno Moreira, aos 19min do primeiro tempo

OPERÁRIO-PR: Elias, Thales, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano (Cristiano); Jacy, Zuluaga (Neto Paraíba) e Boschilia (Ademílson); Rodrigo Rodrigues (Marcos Paulo), Allano (Ronald) e Daniel Amorim



Técnico: Bruno Pivetti

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton (Victor Luís); Hugo Moura, Jair (Mateus Carvalho) e Coutinho (Alex Teixeira); Rayan (Garré), Nuno Moreira (Lóide Augusto) e Vegetti



Técnico: Felipe Maestro (Interino)