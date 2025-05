Trio do São Paulo participa de parte do treino com bola e fica mais próximo de retorno; veja panorama

O torcedor do São Paulo ganhou boas notícias. No treino desta quinta-feira, o meia Oscar, o zagueiro Arboleda e o volante Pablo Maia participaram parcialmente dos exercícios com bola junto ao restante do grupo e ficaram mais próximos de retornar aos gramados.

O trio são-paulino está, neste momento, no processo de transição física. A expectativa é que eles possam ficar à disposição para o duelo contra o Alianza Lima, do Peru, na próxima terça-feira, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Pablo Maia é quem está no departamento médico tricolor há mais tempo. O volante sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito no fim de fevereiro e precisou passar por cirurgia. O jogador, entretanto, surpreendeu na recuperação e pode voltar antes do previsto.

Já Oscar teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda no último dia 4 de abril, que o deixou fora de combate desde então. De lá para cá, o meio-campista perdeu oito compromissos do São Paulo.

O caso de Arboleda, por sua vez, preocupou menos o São Paulo. O zagueiro sofreu uma sobrecarga muscular na coxa esquerda - um desgaste na musculatura causado pela sequência de jogos - e não entra em campo desde o último dia 10 de abril, quando jogou contra o Alianza Lima, pela segunda rodada da Libertadores.

Além do trio, o São Paulo também tem outras quatro baixas: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Henrique (lesão no tornozelo esquerdo), Igor Vinícius (lombalgia) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar). Os três primeiros deram sequência aos respectivos tratamentos no REFFIS Plus nesta quinta-feira.

O São Paulo retorna aos gramados nesta sexta-feira, quando encara o Fortaleza, a partir das 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade de que Lucas, Alan Franco e Ferreira, que estavam no DM, sejam relacionados.