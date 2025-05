Transmissão ao vivo de Cruzeiro x Vila Nova pela Copa do Brasil: onde assistir

O Cruzeiro recebe o Vila Nova na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil.

Onde assistir? O duelo será transmitido pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Cruzeiro fará sua estreia na Copa do Brasil. O clube mineiro conquistou esse direito por ter sido o nono colocado no Brasileirão do ano passado.

A Raposa tenta embalar na temporada. No fim de semana, o Cruzeiro superou o Vasco por 1 a 0, em Uberlândia.

O Vila Nova goleou o Rio Branco de Venda Nova na fase anterior. A equipe goiana soma três vitórias nas últimas quatro partidas da Série B.

Cruzeiro x Vila Nova -- Copa do Brasil 2025