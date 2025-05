Transmissão ao vivo de Botafogo-PB x Flamengo: veja onde assistir

O Flamengo encara o Botafogo-PB na noite de hoje, às 20h (de Brasília), no Castelão, em São Luís, pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil 2025.

Onde assistir? O Amazon Prime (streaming —sujeito às condições da plataforma) transmite ao vivo o jogo.

O Botafogo-PB disputou as primeiras rodadas da Copa do Brasil. A equipe superou a Portuguesa nos pênaltis, na estreia, e eliminou o Concórdia por 4 a 0 na segunda rodada.

Atual campeão, o Flamengo estreia no mata-mata. O Rubro-Negro vai preservar alguns titulares como Pedro, De La Cruz e Arrascaeta. O jogo de volta entre as equipes acontece no dia 21 de maio.

Botafogo-PB x Flamengo -- Copa do Brasil 2025

Data e hora: 1º de maio, às 20h (de Brasília)

1º de maio, às 20h (de Brasília) Local: Castelão, em São Luís (MA)

Castelão, em São Luís (MA) Transmissão: Amazon Prime (streaming --sujeito às condições da plataforma)

Ao assinar o serviço pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.