Torcedores do Santos protestam contra elenco e xingam Teixeira após empate na Vila

A torcida do Santos não gostou do empate com o CRB, por 1 a 1, nesta quinta-feira, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Após o apito final na Vila Belmiro, os fãs protestaram.

"Time sem vergonha", "joga vagabundo, defende o Santos, maior time do mundo", "não é mole, não, tem que honrar a camisa do Peixão" e "ou joga por amor ou joga por terror", "santa paciência, chega de paz, eu amo a violência" foram as músicas cantadas.

Além disso, os jogadores foram muito vaiados ao descerem para o vestiário. O único que se salvou foi Gabriel Brazão. O goleiro foi o último a deixar o gramado e foi bastante aplaudido. O camisa 77 fez diversas defesas decisivas e pegou um pênalti já nos acréscimos do segundo tempo.

A diretoria também foi alvo. O presidente Marcelo Teixeira foi xingado e cobrado.

"Marcelo Teixeira, com esse time você está de brincadeira", "ei, Teixeira, vai toma no c...", "diretoria, presta atenção, muito respeito com a camisa do Peixão", entoaram antes de irem embora.

No começo da semana Membros da Torcida Jovem invadiram o CT Rei Pelé para cobrar o elenco. Os torcedores estão insatisfeitos com o momento do clube, que amarga a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro.

Na Copa do Brasil, o Santos terá que vencer o CRB fora de casa para seguir vivo. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O duelo está marcado para o dia 22 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Enquanto isso, o Santos volta as suas atenções para o Brasileirão. O time visita o Grêmio no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela sétima rodada.