'Sou uma mulher trans que não afina': Tifanny ganha 1º título da Superliga

Tifanny se tornou, hoje, a primeira atleta trans a se tornar campeã da Superliga Feminina de Vôlei. Autora do ponto do título do Osasco, ela se emocionou e fez um desabafo após o campeonato conquistado sobre o Sesi Bauru.

Eu recebo muitas críticas e, mesmo quando eu não quero, alguém me marca numa coisa que machuca. Machuca a gente ficar escutando tanta transfobia, tantas coisas ruins. E eu falei, não, eu quero me concentrar nesses playoffs. Eu nem fui contratada para ser uma oposta titular. Eu tive que buscar essa vaga, lutar dia a dia para poder jogar. Eu fui taxada de jogadora que afinava, de jogadora que não rodava bola no final, que não decidia. E hoje eu tenho orgulho de falar, eu sou uma pessoa, mulher trans, que não afina. Porque eu não afinei para ser uma mulher trans que eu sou, eu não vou afinar para ser uma grande jogadora.

Fechei as quartas de final, fechei semifinal, fechei Superliga, ganhamos. E hoje tem representatividade dentro das quadras, para o esporte brasileiro e para o esporte mundial. Porque muitas crianças, muitos adolescentes se inspiram em mim e acredito que eles podem, sim, voltar a brilhar, ter um lugar no sol. Porque pessoas trans saem da escola muito cedo por transfobia. Elas não têm espaço no mercado de trabalho, elas não têm a visibilidade. E hoje, cada dia que passa, mais pessoas trans têm essa visibilidade. E eu sou a representante do esporte.

Tifanny, ao SporTV

Tifanny foi cumprimentada e parabenizada pelo técnico Luizomar de Moura. "Parabéns por tudo o que você fez, parabéns por tudo o que você representa", disse o treinador à oposta após o título.

Ela já havia feito história só por entrar em quadra. A camisa 9 foi a primeira trans a jogar na elite do vôlei feminino brasileiro e a pioneira em uma final de Superliga.

Tifanny iniciou a transição de gênero em 2012. Ela recebeu o aval da Federação Internacional de Vôlei para atuar em equipes femininas a partir de 2017.

A atleta segue os parâmetros determinados pela Confederação Brasileira para entrar em quadra. Aos 40 anos, ela está no Osasco desde 2021, quando chegou justamente vinda do Sesi Bauru.

Tifanny nem sempre foi aceita. A atleta enfrentou preconceito quando obteve a liberação para atuar por equipes femininas, resistiu e hoje se vê mais bem-vinda.