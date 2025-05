Seleção brasileira mexe com o coração de Abel? Comentaristas discordam

Um possível convite da seleção brasileira para Abel Ferreira balançaria o treinador do Palmeiras? No Fim de Papo, Bira, Juca Kfouri e Danilo Lavieri divergiram sobre o tema.

O treinador também abordou o assunto ontem (30), na entrevista após a vitória sobre o Ceará, pela Copa do Brasil. Abel citou o contrato com o Palmeiras — até o fim de 2025 —, mas admitiu que se sente honrado por ter o nome associado à seleção brasileira.

Juca: Abel tem segurança no Palmeiras

No lugar dele [Abel Ferreira], eu nem pensaria em trocar a segurança que ele tem no Palmeiras, com a parceria que ele faz com a Leila Pereira, por essa aventura que é a CBF com o Ednaldo. Eu não pensaria duas vezes [em recusar um convite].

Juca Kfouri

Bira: Seleção pesa para técnico brasileiro

Sem dúvida a seleção tem um peso, mas muito mais para o técnico brasileiro, que tem um sonho patriota, do que para um técnico que não é daqui. O brasileiro gostaria muito de ver o Abel na seleção, e o Abel gostaria muito de ver o Palmeiras ganhar o Mundial no meio do ano.

Bira

Lavieri: Poucos vão treinar a seleção em uma Copa

Eu acho que ter um convite para a seleção brasileira - não sei se torço demais para a seleção - é algo assim? Eu aceitaria o convite depois do Mundial. No lugar do Abel, eu deixaria tudo certo: 'Faço o Mundial e depois vou para a seleção'. [...] Comandar a seleção brasileira em uma Copa do Mundo é uma experiência que poucos vão ter na vida e, de repente, o Abel deixando passar essa oportunidade pode nunca mais ter essa chance.

Danilo Lavieri

