São Paulo x Fortaleza: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Na noite desta sexta-feira, São Paulo e Fortaleza medem forças no Morumbis, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada da competição nacional.

As duas equipes fazem campanhas parecidas na Série A. O São Paulo ocupa a décima colocação, com oito pontos conquistados - são cinco empates e uma vitória. Já o Fortaleza figura na 15ª posição, com seis pontos, e soma um triunfo, três empates e dois reveses.

O São Paulo chega confiante para o embate depois de vencer o Náutico de virada, por 2 a 1, em casa, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor, inclusive, detém uma sequência invicta de dez partidas entre todas as competições, com seis empates e quatro vitórias.

Para o embate, o técnico Luis Zubeldía vive a expectativa de poder contar com o retorno de três jogadores: Lucas Moura, Alan Franco e Ferreira. O camisa 7 está recuperado de um trauma no joelho direito, enquanto o zagueiro e o atacante treinaram normalmente junto ao restante do elenco nesta quinta-feira.

Por outro lado, o São Paulo segue com muitas baixas. São elas: Calleri (ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Pablo Maia (transição após cirurgia no tornozelo direito), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Oscar (transição após lesão na região posterior da coxa esquerda), Arboleda (sobrecarga muscular na coxa esquerda), Igor Vinícius (lombalgia) Henrique (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo).

Por aqui é ??? ?? ???????? mesmo! O elenco treinou neste feriado de Primeiro de Maio e concluiu a preparação para o duelo com o Fortaleza nesta sexta-feira (2), às 21h30, no #MorumBIS, pelo Brasileirão. ?? Garanta seu ingresso > https://t.co/9H3EP20pD8... pic.twitter.com/jfUT7Xgo35 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 1, 2025

Além disso, o Tricolor também não poderá contar com o lateral Enzo Díaz e com o volante Marcos Antônio. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo e terão de cumprir suspensão.

Do outro lado, o Fortaleza passa por um mau momento na temporada. Os comandados de Juan Pablo Vojvoda não sabem o que é vencer desde o último dia 10 de abril, quando foram dados como vitoriosos pela Conmebol em duelo contra o Colo-Colo, do Chile. De lá para cá, foram duas derrotas e quatro empates - o último deles contra o Retrô, pela Copa do Brasil.

Para o embate, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o zagueiro Titi, suspenso após ter sido expulso na última rodada. Além disso, o Fortaleza também não terá Tinga, Diogo Barbosa, Brítez, Martínez e Moisés, que estão entregues ao departamento médico.

Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) apita a partida, auxiliado por Bruno Boschilia (PR) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ). Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG) ficará no comando do VAR.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X FORTALEZA

Data: 02 de maio de 2025, sexta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)



VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Ruan, Sabino (Alan Franco) e Wendell; Alisson e Bobadilla; Lucas Ferreira, Luciano e Ferreira; André Silva.



Técnico: Luis Zubeldía

FORTALEZA: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, David Luiz e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha, Pol Fernández e Yago Pikachu; Lucero (Allanzinho) e Deyverson.



Técnico: Juan Pablo Vojovoda