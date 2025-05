São Paulo tem cronograma para preservar Alisson e ter jogador inteiro

O volante Alisson já soma 12 jogos consecutivos como titular e o São Paulo mantém o jogador sob um cronograma para minimizar os riscos de lesão.

O que aconteceu

O Tricolor tem tirado Alisson de campo por 45 minutos a cada cinco jogos. Ele saiu no intervalo contra o Cruzeiro e somou mais 45 minutos fora nas últimas duas partidas — substituído contra Ceará e Náutico.

O volante, como os demais atletas, realiza exames de CK, termografia e outras medições para entender a chance de lesão a cada partida. A sequência não quer dizer que os índices são inexistentes e, até por isso, ele vem seguindo o cronograma.

Se tais exames apresentarem índices elevados, o volante vai para o banco, mas ainda não foi o caso mesmo diante de tamanha sequência. Alisson ultrapassou os 11 jogos consecutivos de Arboleda e tem a maior sequência do ano para um jogador de linha.

Alisson chegou a fazer sete jogos completos consecutivos no início da sequência e antes da substituição contra o Cruzeiro, mas houve intervalo entre as partidas. As duas primeiras foram no Paulistão, quando o Tricolor acabou eliminado e ficou um tempo sem jogar. Quando voltou, foram cinco jogos e aí os 45 minutos fora.

Zubeldía tem sofrido grandes perdas na posição: Pablo Maia e Luiz Gustavo estão fora sem prazo definido de volta. Marcos Antônio cumpre suspensão automática contra o Fortaleza, o que deixa o treinador apenas com Alisson e Bobadilla como opções.