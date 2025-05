São Paulo: Lucas treina e estará à disposição de Zubeldía contra Fortaleza

O São Paulo contará com o retorno de três importantes nomes da equipe contra o Fortaleza, informou o repórter Eder Traskini no De Primeira.

Além de Alan Franco e Ferreirinha, Lucas finalmente poderá entrar em campo após se recuperar de lesão no joelho. O jogador é desfalque desde 10 de março, quando se machucou na eliminação do Tricolor contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão.

Alan Franco treinou normalmente hoje e ele deve ficar à disposição do Zubeldía. O mesmo vale para o Ferreirinha. O Ferreirinha foi mais uma precaução ficar fora contra o Náutico do que uma lesão em si. É aquele desgaste que vai aumentando e você tira o jogador para ele não estourar.

O Lucas também volta. Ele já treinou ontem e treinou hoje novamente com o grupo, fez todos os trabalhos e também vai ficar à disposição do Zubeldía.

Eder Traskini, repórter do UOL

Por outro lado, o torcedor ainda terá que aguardar mais um pouco para ver Arboleda, Oscar e Pablo Maia.

O Arboleda que ainda não. A gente tinha a expectativa do Arboleda voltar até antes. Mas, no trabalho de hoje, ele, o Oscar e o Pablo Maia fizeram os trabalhos com a preparação física. Então, ele ainda não está à disposição do Zubeldía.

Eder Traskini, repórter do UOL

O São Paulo enfrenta o Fortaleza em casa na sexta-feira (2), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Losango: PVC e Samir Carvalho analisam o 'primeiro Corinthians' de Dorival

Após a estreia de Dorival Júnior no Corinthians, os colunistas do UOL PVC e Samir Carvalho analisaram no De Primeira a primeira formação do time feita pelo treinador e como ele deve usar o esquema de losango futuramente em sua equipe.

Você caminha mais para um losango de meio campo. Com Raniele, Carrillo e Bidon, e Garro como jogava com o Ramón Diaz. Só que isso abre espaço lateral.

PVC

Samir Carvalho concordou com PVC e disse que a tendência é Dorival Júnior realmente optar por utilizar esquema de losango na formação de ataque do Corinthians.

Acho que ele vai acabar apostando no losango quando o Garro estiver à disposição ou quem sabe até o Coronado na partida contra o Inter, porque o Garro não volta ainda.

Samir Carvalho

Assista ao trecho:

