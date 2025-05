Santo André bate o São José e volta a vencer na LBF

No duelo que abriu o segundo turno da fase classificatória da Liga de Basquete feminino (LBF) 2025, o Santo André vingou o revés da última semana e derrotou o São José nesta quinta-feira, por 80 a 63, no Ginásio do Teatrão, em São José dos Campos (SP).

Foi apenas a terceira vitória do Santo André em 2025, que ajudou a quebrar a série de duas derrotas. O time treinado por Rafael de Oliveira, o Choco, foi aos 14 pontos ganhos na classificação, com 27,3% de aproveitamento. Do outro lado, o São José viu sua série de duas vitórias ser encerrada e foi aos 17 pontos, com 54,6% de aproveitamento.

A pivô Giovanna foi o grande nome da partida, com 20 pontos e recorde pessoal de 15 rebotes. A atuação no garrafão rendeu 28 de eficiência e o primeiro Troféu de Melhor Jogadora da Partida da carreira da jovem de 19 anos e 1,90m.

As donas da casa, por sua vez, tiveram 20 pontos da ala colombiana Jenifer Muñoz e o duplo-duplo da ala Mayara, que atuou em todos os 40 minutos e marcou 14 pontos e 11 rebotes.

O próximo jogo do São José será na próxima terça-feira, às 19h30 (de Brasília), diante do Blumenau fora de casa. Na quarta-feira, às 19h30, o Santo André recebe o Mesquita.