Ruud supera Medvedev e chega à semifinal do Masters 1000 de Madri

Casper Ruud chegou às semifinais do Masters 1000 em Madri com uma vitória sobre o ex-número 1 do mundo Daniil Medvedev. A partida disputada nesta quinta-feira foi definida em sets diretos, com parciais de 6/3 e 7/5.

Finalista de Roland Garros em 2022 e 2023, Casper Ruud volta a demonstrar força no saibro, depois de uma sequência de altos e baixos.

"Olhei para as nossas estatísticas e vi que o Medvedev me venceu na grama, no piso duro ao ar livre e no piso duro indoor. A última superfície era o saibro, então pensei: por favor, não faça 4 a 0", disse Ruud.

"Tentei usar a superfície a meu favor. Achei o nível dos dois jogadores muito bom e fiquei impressionado com a capacidade do Daniil (Medvedev) de produzir potência aqui no saibro", emendou o tenista norueguês.

Agora, na semifinal em Madri, Ruud irá enfrentar o vencedor do duelo entre o argentino Francisco Cerundolo e o tcheco Jakub Mensik, de 19 anos.