Rival debocha de Taila Santos após brasileira ser suspensa por doping

A notícia da suspensão de Taila Santos por ter falhado em um exame antidoping não passou despercebida por uma de suas principais rivais na carreira. Última algoz da brasileira, na final do torneio peso-mosca (57 kg) da PFL em 2024, a britânica Dakota Ditcheva utilizou suas redes sociais para comentar o caso e provocar a catarinense.

Através da ferramenta 'stories' do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo), Dakota Ditcheva debochou da situação vivida por Taila Santos, ex-desafiante ao título peso-mosca do UFC. Na publicação, a atleta nascida na Inglaterra e de ascendência búlgara relembrou o confronto entre as duas, disputado em novembro, e sugeriu que nem mesmo sob o uso de 'suco' - gíria para esteroides anabolizantes - a brasileira foi capaz de vencê-la.

"É preciso mais do que um pouco de suco para ganhar da Barbie, querida. Pense mais (e melhor) da próxima vez (risos)", debochou Ditcheva.

Entenda o doping de Taila Santos

Vice-campeã do GP peso-mosca da PFL em 2024, após perder a final justamente para Dakota Ditcheva, Taila Santos estava escalada para participar da edição 2025 do torneio - ao contrário da britânica. Porém, às vésperas de sua estreia na nova temporada da Professional Fighters League, a ex-lutadora do UFC foi retirada do confronto contra a compatriota Juliana Velasquez, que aconteceria no último dia 11 de abril.

Na época, não houve uma justificativa para a saída repentina da brasileira do torneio. Explicação esta que foi dada na última quarta-feira, com o anúncio da suspensão de Taila por seis meses, sentença aplicada pela USADA - órgão responsável pelo programa antidoping da PFL -, pelo uso das substâncias proibidas oxandrolona e clenbuterol. Assim, com a sanção tendo início com data retroativa ao teste realizado fora de competição em março deste ano, Santos pode retornar à ação a partir de 21 de setembro.

