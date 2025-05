Perto dos 40 anos, Marina Rodriguez faz mistério sobre futuro após UFC Des Moines

Vivendo sua pior fase na carreira em termos de resultados, a brasileira Marina Rodriguez volta ao octógono neste sábado (3), para encarar Gillian Robertson, pelo card do UFC Des Moines. Aos 38 anos de idade recém-completados, a veterana tenta provar que ainda pode competir em alto nível e que as derrotas recentes fazem parte do jogo. Porém, focada no duelo deste sábado, a peso-palha (52 kg) admite que seu futuro está em aberto.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Marina Rodriguez explicou que, em sua opinião, a mudança na questão profissional fez com que cada vez mais os atletas de esportes de combate tivessem uma longevidade maior do que seus antecessores. E apesar dos resultados negativos recentes, tendo amargado quatro derrotas nas últimas cinco lutas disputadas, a veterana ainda se sente apta a encarar as melhores lutadoras do mundo.

"Acredito que o atleta de hoje está agindo como um atleta profissional de verdade. Antigamente, tenho quase certeza que a maioria dos atletas não cuidava muito de alimentação, descanso, recover (recuperação)... E hoje a gente está fazendo isso com mais inteligência, para poder perdurar mais a carreira. Claro, em questão de resultados, eu já tive um auge - que eu estou buscando novamente. Mas em questão física e mental, eu ainda me sinto performando muito bem na academia, e tenho certeza que no octógono também", afirmou Marina.

Futuro em aberto

Ciente da necessidade de voltar a vencer - até para se provar capaz de continuar competindo entre as melhores do mundo -, Marina Rodriguez foca todas suas energias no duelo contra a grappler canadense Gillian Robertson, no UFC Des Moines. Assim, ao ser questionada sobre seu futuro, a lutadora gaúcha fez mistério e deixou para divulgar seus planos apenas depois do combate deste sábado.

"Eu estou pensando só nessa luta, não estou pensando no pós. Quero dedicar minha energia toda nessa luta, vencer a Gillian. Planejamento para frente, não tenho muito o que dizer sobre... Tudo depende de um passo por vez. Essa vida de atleta não é fácil, manter uma rotina por muitos anos, mas eu estou muito focada só nessa luta. Depois dessa luta que eu vou parar e pensar nos próximos passos e o que pode ser feito", declarou.

Ex-top 3 peso-palha do Ultimate, Marina Rodriguez viu seu sonho de disputar o cinturão da categoria se afastar devido aos resultados de suas últimas lutas. Com derrotas para as compatriotas Amanda Lemos, Virna Jandiroba, Jéssica Bate-Estaca e Iasmin Lucindo - e uma única vitória sobre Michelle Waterson-Gomez -, a veterana, que completou 38 anos no dia 29 de abril, caiu para o 9º lugar no ranking da divisão.