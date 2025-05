Paulo Henrique lamenta empate do Vasco e critica gramado: "Tivemos dificuldade"

O Vasco ficou no empate de 1 a 1 com o Operário-PR, nesta quinta-feira, em Ponta Grossa. O duelo foi o de ida pela terceira fase da Copa do Brasil. O lateral direito Paulo Henrique lamentou o resultado e pregou foco na vitória no jogo de volta.

"Acho que a equipe soube se portar pelo que o professor pediu. Tivemos dificuldade pelo gramado, na hora de criar e finalizar as jogadas. Acho que poderíamos ter saído daqui com a vitória. Creio que sentimos a questão da sequência de jogos. Agora é pensar na classificação no jogo da volta", disse Paulo Henrique.

O Vasco abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, com um belo chute de Nuno Moreira de fora da área. O Operário tentou reagir e até teve um pênalti anulado após revisão do VAR, mas só conseguiu empatar na etapa final, com um chute colocado de Boschilia aos 26 minutos.

Apesar das tentativas de ambos os lados, o placar não se alterou nos minutos finais, e o empate persistiu até o apito final.

O confronto de volta entre as equipes será no dia 20 de maio, em São Januário. Quem vencer vai seguir na Copa do Brasil. Uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis.