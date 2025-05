Palmeiras emite nota e diz que Abel não negocia com a CBF

O Palmeiras emitiu uma nota hoje para negar que haja qualquer tratativa entre o técnico Abel Ferreira e a CBF diretamente. A manifestação é uma resposta do clube à publicação da coluna de Lauro Jardim, do O Globo, que afirmava que a presidente Leila Pereira havia dado "sinal verde" para tratativas entre as partes.

É mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu "sinal verde" para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF, publicada nesta quinta-feira (1) pela coluna do Lauro Jardim, em "O Globo". Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema. Palmeiras, em nota publicada nas redes sociais

Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do Maior Campeão do Brasil.

Abel na seleção

O nome do português ganhou força, mas Jorge Jesus é a "opção natural", informou Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL. A CBF busca alternativas após a negociação frustrada com o técnico Carlo Ancelotti.

O Palmeiras também vê uma saída como muito difícil por conta do calendário alviverde, segundo Danilo Lavieri, colunista do UOL.

A CBF escalou um advogado para entender a situação contratual de Abel Ferreira no Palmeiras. Segundo Alicia Klein, colunista do UOL, o representante da confederação busca entender os detalhes jurídicos de multa por rescisão e a sondagem não foi bem recebida.

Abel se manifestou sobre a chance de assumir a Amarelinha, se disse honrado, mas destacou o compromisso com o Palmeiras. O treinador português chegou a citar o lema presente na bandeira do Brasil.

Eu já disse isso publicamente. Há um lema na bandeira do Brasil que eu gosto muito "ordem e progresso" e estou aqui há cinco anos. É algo que me identifico muito aqui no Palmeiras, é o que fazemos aqui. É uma honra ver o nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas tenho contrato com o clube, o meu foco é total e absoluto com os meus jogadores, o meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras. Não posso dizer mais do que isso. Abel Ferreira

A presidente Leila Pereira falou que não foi procurada pela CBF sobre qualquer interesse da entidade em contratar Abel. A mandatária do clube paulista reforçou o desejo que tem de renovar o contrato com o técnico português.

Nenhuma pessoa da CBF ou ligada à CBF procurou o Palmeiras para falar sobre o Abel. Aliás, eu tenho certeza de que, se a CBF tiver interesse de fazer futuramente um convite ao Abel, o presidente Ednaldo vai me telefonar antes de qualquer movimentação.