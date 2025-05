Osasco vence o Sesi Bauru e é hexacampeão da Superliga feminina de vôlei

O Osasco é hexacampeão da Superliga feminina de vôlei. Neste sábado, a equipe venceu a final paulista contra o Sesi Bauru por 3 sets a 1 (26/24, 19/25, 28/26 e 25/20), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e igualou o Minas como o segundo maior campeão da competição.

O clube osasquense levantou o troféu da Superliga feminina pela sexta vez em sua história, igualando o time mineiro em títulos. A equipe não conquistava o torneio desde 2012 e voltou a disputar uma final após oito anos.

As equipes travaram a primeira decisão paulista depois de 28 anos e quebraram uma sequência de cinco finais entre os mineiros Minas e Praia Clube. A decisão foi a 18ª da história do Osasco e a primeira do Sesi Bauru.

Como esperado, o equilíbrio entre as equipes apareceu já no primeiro set. O Osasco começou melhor e chegou a abrir quatro pontos de vantagem em diferentes ocasiões. O Bauru se recuperou na reta final e chegou a ter um set point, mas viu o adversário virar e vencer por 26 a 24.

A superioridade mudou de lado no segundo set. Precisando do resultado para empatar a decisão, o Bauru foi melhor, ficou atrás do placar apenas três vezes e venceu por seis pontos de diferença (25 a 19).

Com a igualdade no placar, o equilíbrio voltou a aparecer no terceiro set. O Osasco chegou a abrir 5 a 0 no começo, mas viu o Bauru se recuperar e empatar a partida. O time osasquense conseguiu superar a equipe interiorana e fechou o penúltimo set por 28 a 26.

No quarto e derradeiro set, as equipes alternaram o controle do jogo. O Osasco chegou a abrir quatro pontos de vantagem, mas o Bauru conseguiu virar. No entanto, o clube osasquense emendou três pontos, retomou as rédeas, fechou a última parte do jogo por 25 a 20 e saiu de quadra com o título.