Vasco empata com Operário em jogo com lance de mais de 5 minutos de VAR

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em jogo marcado por um lance com mais de cinco minutos de revisão no VAR, Operário-PR e Vasco empataram em 1 a 1, em Ponta Grossa (PR), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Nuno Moreira, para o Cruzmaltino, e Boschilia, para o Fantasma.

Duelo da volta - A partida de volta entre Vasco e Operário acontecerá no dia 20 de maio, em São Januário. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.

Mais de cinco minutos de VAR — Um lance polêmico de ataque do Operário, no primeiro tempo, fez com que a arbitragem deixasse a partida paralisada por mais de cinco minutos em análise do VAR. O árbitro Anderson Daronco foi ao vídeo checar o pênalti que havia assinalado em campo, mas após muito tempo verificando as imagens, entendeu que não houve a infração sobre o atacante Allano.

Gramado sofrível - O gramado do estádio Germano Krüger foi o principal ponto negativo da partida. Duro e com muitos buracos, prejudicou ainda mais a qualidade do duelo.

Bom início do lusitano no Vasco — Nuno Moreira tem apenas dois meses de Vasco, mas já tem correspondido. O lusitano chegou ao seu terceiro gol em 12 jogos e soma ainda duas assistências. Suas boas atuações já o fizeram cair nas graças dos cruzmaltinos.

Próximos jogos - O Vasco viaja para Brasília (DF) onde enfrenta o Palmeiras, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino vendeu o mando de campo para o estádio Mané Garrincha. Já o Operário recebe o América-MG, no Germano Krüger, pela Série B, também no domingo.

O jogo

Felipe Loureiro preferiu não fazer mudanças em relação ao time que já vinha atuando recentemente com o demitido Fábio Carille. O Cruzmaltino iniciou a partida tentando ter o controle e teve uma boa oportunidade com Rayan. Logo em seguida, Nuno Moreira fez um golaço e o jogo parecia que ficaria tranquilo, mas foi um engano. O Operário cresceu na partida, teve um pênalti anulado e criou as melhores chances na etapa inicial.

No segundo tempo o jogo ficou mais animado, com as duas equipes buscando as jogadas. O time da casa, porém, seguiu tendo mais volume e, de tanto martelar, chegou ao empate com Boschilia. Logo em seguida, Felipe Loureiro fez uma série de mudanças e recolocou o Vasco no jogo, principalmente com as boas movimentações do angolano Loide Augusto que, com atraso, mostrou suas credenciais e poderia ter feito o 2 a 1, mas o goleiro Elias estava esperto.

Gols

Golaço do Vasco - Aos 19, Coutinho tentou dar um passe em profundidade para Vegetti, a bola bateu na zaga e sobrou para Nuno Moreira, que não quis nem saber e, da intermediária, emendou de primeira, com efeito, sem chances para o goleiro do Operário. Golaço do português!

Belo gol do Operário — O Operário tantou martelou que chegou ao empate aos 26 minutos do segundo tempo, após bela trama onde Boschilia tabelou, recebeu na intermediária e bateu de primeira, no canto direito do goleiro Léo Jardim.

OPERÁRIO-PR 1 X 1 VASCO DA GAMA

Local: Germano Grüger, em Ponta Grossa (PR)

Competição: Copa do Brasil (terceira fase)

Data e hora: 1 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Maurício Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartões amarelos: Allano, Joseph, Ronald (OPE); Lucas Piton, Lucas Freitas (VAS)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Nuno Moreira, aos 19 minutos do primeiro tempo (VAS); Boschilia, aos 26 minutos do segundo tempo (OPE)

Operário: Elias, Thales Oleques, Joseph, Allan Godói e Gabriel Feliciano (Cristiano); Jacy, Zuluaga (Neto Paraíba) e Boschilia (Ademilson); Rodrigo Rodrigues (Marcos Paulo), Allano (Ronald) e Daniel Amorim. Técnico: Bruno Pivete.

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton (Victor Luiz); Hugo Moura, Jair (Matheus Carvalho) e Philippe Coutinho (Alex Teixeira); Nuno Moreira (Loide Augusto), Rayan (Garré) e Vegetti. Técnico: Felipe Loureiro (interino)