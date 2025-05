Nottingham Forest tropeça no Brentford e perde chance de ir ao terceiro lugar do Inglês

Nesta quinta-feira, o Nottingham Forest perdeu em casa para o Brentford por 2 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Inglês. Assim, o time desperdiçou a oportunidade de assumir a terceira colocação do torneio.

O o Nottingham Forest segue 60 pontos e ocupa o sexto lugar, fora do grupo de classificados à Champions League. Já o Brentford, com 49 pontos, fica no 11º posto.

Os próximos compromissos das equipes serão pela 35ª rodada do Inglês. O Forest visita o Crystal Palace nesta segunda-feira, às 16h (de Brasília), enquanto o Brentford encara o Manchester United às 10h de domingo, no Old Trafford.

Os gols do jogo

Aos 44 minutos do primeiro tempo, o Brentford abriu o placar. Do campo de defesa, o zagueiro Milenkovic lançou para Schade, que dominou na entrada da área, venceu a disputa com o lateral Aina e finalizou para o fundo das redes.

Aos 35 minutos da segunda etapa, Wissa recebeu pelo alto de Flekken e arrancou em direção ao gol. O goleiro Sels saiu para diminuir o espaço, porém o atacante deu uma cavadinha para ampliar a vantagem dos visitantes.