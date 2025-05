Nem top-5: Colunistas debatem favoritismo do Corinthians na Copa do Brasil

Com Dorival Júnior no comando, o Corinthians pode ser apontado como um dos favoritos a ganhar a Copa do Brasil? No Fim de Papo, Juca Kfouri e Danilo Lavieri concordaram que não.

Os colunistas entendem que há, pelo menos, cinco times à frente do Corinthians na lista de favoritos - e listaram Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético-MG e Inter como equipes que estão na frente neste quesito.

Juca: Nem entre os cinco melhores

[O Corinthians] Pode [sonhar com o título]. Mas não está entre os favoritos. E é evidente. Eu listo pelo menos cinco times com mais favoritismo que o Corinthians para ganhar a Copa do Brasil. Mas que pode, pode. E o Dorival Júnior tirou até o São Paulo da fila para ganhar a Copa do Brasil. Por que não conseguir o tetra com o Corinthians?

Juca Kfouri

Lavieri: Calendário pode jogar a favor

O que ajuda um pouco o Corinthians é o fato de não estar no Mundial. Dorival pode treinar o time, e melhorar até lá. Eu vejo o Corinthians lutando pr uma zona intermediária no Brasileiro. Mais para a frente, talvez ele priorize a Copa do Brasil. E, talvez não passe da primeira fase nda Sul-Americana. Então, pode ser que o Corinthians tenha o calendário virando a seu favor. [...] É um time que consegue ser competitivo.

Danilo Lavieri

