Cria de Osasco, Natália brilha em final e leva time ao título da Superliga

Quando decidiu voltar ao Brasil após cinco temporadas na Europa, Natália Zilio vestiu a camisa do Osasco/São Cristóvão Saúde com a intenção de compartilhar sua experiência e somar com a equipe. Deu mais do que certo. A campeã olímpica não foi só um grande destaque no ano como se tornou referência na campanha que levou o time ao título da Superliga feminina, ao vencer hoje o Sesi-Bauru por 3 a 1. Além disso, foi eleita a craque da competição

Com a conquista, Natália foi aos prantos na comemoração. "Esse título é de todo mundo. Nos unimos, nos ajudamos, e isso que vale", disse, com lágrimas nos olhos.

Ser essa referência é uma forma de agradecer ao clube que a formou como atleta profissional. Após se destacar na base da AJOV, em Santa Catarina, Natália foi contratada pelo Osasco aos 16 anos. A grande responsável por isso foi a mãe, que escreveu uma carta ao técnico Luizomar de Moura, o mesmo que comanda o time atualmente. A atleta relembrou o episódio após o título.

"É demais, eu encontrei a Marcia, a mulher do Luiz ali atrás, ela até falou para mim de uma cartinha que eu escrevi para o Luiz, que eu tinha feito com 15 anos. Minha mãe mandou essa cartinha para ele lá no final de 2004. E ela falou que encontrou uma das cartinhas lá de 2005, que eu tinha feito umas coisas de adolescente, de criança praticamente. E ela falou, vou te mandar essa cartinha. Mas eu só tenho que agradecer ao Luiz por todos os ensinamentos. Uma vez até ele me dedou para os meus pais que eu estava fazendo algumas coisas erradas. Eu fiquei brava com ele na época. Era nova, né? Mas hoje eu agradeço por todo o cuidado que ele teve comigo quando nova. Eu tive ao meu lado não só meus pais também me dando respaldo, mas várias atletas que me deram muitos exemplos de como seguir, como fazer certo, e hoje em dia eu tento passar isso para as mais novas também."

"Eu vim aqui para ajudar não só dentro de quadra, mas com a minha experiência de anos de Superliga, jogando fora e tudo mais. Temos uma mescla de jogadoras mais velhas e mais novas, algumas que nunca tinham disputado uma final de Superliga. Essa é a minha 20ª temporada jogando profissionalmente e quis passar para as meninas o que eu aprendi nesses anos todos", disse Natália ao UOL.

Com tantos jogos na bagagem, Natália divide com as companheiras de equipe como superou momentos difíceis e balanceou a empolgação nos momentos positivos. Entre tantas partidas e decisões, a atleta conquistou a medalha de ouro com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Londres em 2012 e foi prata em Tóquio-2021.

"Tento passar algumas experiências que eu passei com jogos perdidos, depois a gente vira alguns placares. Passar como eu reagi a cada vitória, a cada derrota, como eu acredito que elas devem se comportar. Não tem uma receita de bolo, mas ir contando as experiências ajuda", disse.

Chegar na 20ª temporada jogando em alto nível não é para qualquer um. Natália brinca que está virando a curva da boa esperança no vôlei e entende que os cuidados com o físico são essenciais para ela e todas as companheiras de equipe.

"Eu falo sobre como a gente deve se portar no dia a dia, treinamentos, postura como jogadora e dos cuidados que a gente tem que ter como atleta, porque dependemos muito do nosso corpo. Já estou ficando um pouco velha para o voleibol, estou com 36 anos, mas eu tento passar para as meninas os cuidados que eu tenho com o meu corpo, como eu tenho feito nesses últimos anos de carreira para elas chegarem na minha idade com uma bagagem legal também", acrescentou Natália.

O futuro de Natália após a final de hoje ainda está indefinido. Ao UOL, ela falou que prefere pensar passo a passo e o foco estava totalmente voltado no título. Mas com certeza vai comemorar bastante a conquista da Superliga feminina de vôlei.