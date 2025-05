Mesmo com derrota, Gabriel ressalta luta do Bragantino e afirma: "Decisão aberta"

O Red Bull Bragantino perdeu do Criciúma por 1 a 0 nesta quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). O volante Gabriel afirmou que a equipe teve uma boa atuação, apesar do placar adverso.

"A equipe tentou. Acho que fizemos um bom primeiro tempo. Poderíamos ter caprichado um pouquinho mais na finalização para ter aberto o placar. Aí fica um jogo de igual para igual. E eles, na força da casa deles, fizeram o gol. Mas isso não apaga a nossa boa atuação do meu ponto de vista. A equipe lutou, mas como falei, agora temos que ver alguns detalhes para o próximo jogo", comentou Gabriel ao SporTV.

"Ainda é uma decisão aberta, porque um resultado de um valor mínimo. A gente sabe da nossa força dentro de casa. Mas agora é rever as coisas. Isso não apaga a crescente que nós estamos tendo nas últimas rodadas. Viemos de quatro vitórias consecutivas. Buscamos a quinta, mas infelizmente ela não veio", completou.

Fim de jogo no Heriberto Hülse. Criciúma 1×0 Red Bull Bragantino. A volta acontece dia 22/05, em Bragança Paulista. ?: Ari Ferreira pic.twitter.com/WMSVoSyjoW ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) May 1, 2025

Com o resultado, o Massa Bruta precisa vencer o jogo da volta por dois gols de diferença. Em caso de triunfo por um tento, a decisão será nos pênaltis. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 22 de maio (uma quinta-feira), às 21h30 (de Brasília), no Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

Antes disso, o Bragantino volta aos gramados na próxima segunda-feira, contra o Mirassol, pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h (de Brasília), no Cicero De Souza Marques.