Maratona do Rio tem recorde de 60 mil inscritos e maioria de mulheres

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Maratona do Rio — que acontecerá entre os dias 18 a 22 de junho — quebrou um recorde: 60 mil pessoas foram inscritas, sendo a maioria mulheres (52%).

Predominância feminina em todas as provas

A predominância feminina acontece em três das quatro distâncias: 5km, 10km e 21km.

O índice representa um crescimento de 12% nos últimos quatro anos, reflexo do engajamento crescente das mulheres no universo das corridas.

A outra distância da Maratona do Rio será os 42km. A prova acontecerá no domingo, dia 22.

Chegar a 60 mil corredores é mais do que um marco, é a prova de que a Maratona do Rio ultrapassou as barreiras do esporte para se tornar um evento que movimenta, emociona e conecta o Brasil

Pedro Pereira, Head de Produto da Maratona do Rio

85% dos participantes são de fora do município do Rio

Maratona do Rio 2025 reunirá milhares de pessoas em provas de 5km, 10km, 21km e 42km Imagem: Divulgação/Maratona do Rio

Ao todo, 85% dos participantes são de fora do município do Rio de Janeiro. Assim como em 2024, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram os estados com maior número de inscritos.

A faixa etária predominante entre os corredores está entre 30 e 39 anos. As inscrições foram esgotadas com dois meses de antecedência.

Entender profundamente a nossa comunidade tem sido essencial nesse processo. Por exemplo, nossas pesquisas mostraram que a maioria dos corredores permanece na cidade por até cinco dias. Com base nisso, decidimos mover os 10Km para sexta, o que possibilitou o crescimento tanto dessa prova quanto dos 42Km, que antes aconteciam no mesmo dia. Esse movimento nos permitiu consolidar o formato de quatro dias de evento, estimulando que os próprios corredores montassem seus desafios pessoais. A cada edição, construímos um legado que mistura superação, experiência e pertencimento. Ver atletas de todos os cantos do país escolhendo o Rio como destino nos mostra que ainda temos muito a conquistar. O céu é o limite

Pedro Pereira, Head de Produto da Maratona do Rio