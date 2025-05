Leila Pereira disse que liberaria Abel para seleção em 2022: 'Seria honra'

Leila Pereira já foi questionada em 2022 sobre uma possível ida do técnico Abel Ferreira para a seleção brasileira. Na ocasião, a presidente do Palmeiras disse que liberaria o treinador. A declaração foi recuperada no De Primeira em meio aos rumores sobre o interesse da CBF pelo português.

A apresentadora Luiza Oliveira leu um trecho da fala de Leila Pereira à época sobre a situação de Abel: "Claro que eu liberaria. Vou responder porque sou extremamente direta: óbvio que eu liberaria. Acho que seria uma honra para qualquer profissional e até para o clube, servir o nosso país", disse a presidente de Palmeiras em novembro de 2022.

O Palmeiras emitiu uma nota hoje para negar que haja qualquer tratativa direta entre o técnico Abel Ferreira e a CBF.

É mentirosa a informação segundo a qual a presidente Leila Pereira deu 'sinal verde' para o técnico Abel Ferreira negociar com a CBF. Até o momento, Leila nem sequer foi procurada pela entidade para conversar sobre o tema.

Abel tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano e, como afirmou após a vitória de ontem sobre o Ceará, segue totalmente comprometido com o trabalho à frente do Maior Campeão do Brasil.

Palmeiras, em nota publicada nas redes sociais

O colunista André Hernan trouxe a informação de que Abel Ferreira se mostra aberto a conversar com a CBF para assumir o cargo na seleção brasileira, mas a negociação não acontece neste momento.

