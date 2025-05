Koundé sofre lesão na coxa esquerda e pode desfalcar Barcelona por até três semanas

A quinta-feira não foi de boas notícias para o técnico Hansi Flick. O departamento médico do Barcelona divulgou no site oficial do clube que o defensor Koundé sofreu uma lesão no tendão distal da coxa esquerda no empate de 3 a 3 diante da Inter de Milão, pelo jogo de dia das semifinais da Liga dos Campeões.

O diagnóstico veio após o atleta ter sido submetido a um exame de imagem. No confronto diante dos italianos, o jogador foi substituído por Eric García pouco antes do intervalo. Após o duelo, ele se queixou de um desconforto no local e já iniciou tratamento intensivo.

Embora o clube não tenha determinado um período de retorno, Koundé corre o risco de ficar até três semanas fora da equipe segundo a imprensa espanhola. No comunicado, os médicos informaram que a volta do jogador será baseada em sua evolução.

A lesão chega num momento de partidas decisivas que o Barcelona terá pela frente. O atleta, portanto, já é uma baixa certa para o compromisso de volta das semifinais da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, quando o time espanhol encara a Inter de Milão no San Siro.

Koundé tem sido peça fundamental no esquema de Hansi Flick. Ele disputou 53 partidas nesta temporada e foi o autor do gol do título na prorrogação da decisão da Copa do Rei contra o Real Madrid. O treinador alemão agora vai aproveitar o treino de sexta-feira para definir o seu substituto.

Líder isolado do Campeonato Espanhol com 76 pontos, a equipe catalã entra em campo neste sábado e visita o Valladolid no estádio José Zorrila. O Real Madrid, segundo colocado, e com quatro pontos a menos, joga no dia seguinte e recebe o Celta de Vigo no Santiago Bernabéu.