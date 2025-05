Kácio Freitas e Ana Paula Polegatch vencem a 73ª Prova Ciclística 1º de Maio

Os ciclistas Kácio Freitas e Ana Paula Polegatch foram os vencedores da Elite na tradicional 73ª Prova Ciclística 1º de Maio. Nesta quinta-feira, no Parque Ecológico de Indaiatuba, ambos garantiram o título da prova que comemora o feriado do Dia Internacional do Trabalhador.

Kácio, que no ano passado terminou em segundo, conquistou esta edição ao completar as 40 voltas com o tempo de 2h26min45.087. O segundo lugar, bem próximo, ficou com Igor Molina, da Pindamonhangaba Cycling Team, com 2h26min45.262, e o terceiro com Pedro Leme, da TCT - Taubaté Cycling Team, com 2h26min45.517.

No feminino, Ana Paula Polegatch teve um desempenho ótimo, garantindo o título para a cidade-sede com o tempo de 1h25min25s399 para as 20 voltas no percurso. Indaiatuba festejou a dobradinha com o segundo lugar de Carolina Barbosa do Nascimento, com 1h27min12s345, enquanto o terceiro lugar foi para Thayna Araújo de Lima, da Soul Cycles - Santos, com 1h27min12s538.

A 73ª Prova Ciclística 1º de Maio reuniu ciclistas de 32 categorias e marcou o retorno ao antigo circuito, com largada e chegada em frente à prefeitura da cidade, um fato bastante elogiado pelos atletas.

A prova masculina, como era previsto, teve muita marcação e a definição no sprint. Durante a primeira parte das 40 voltas, os ciclistas se mantiveram em pelotão, até que um grupo acabou escapando. No final, cinco ciclistas brigaram pela vitória, que ficou com Kácio.

Com preferência por circuitos mais planos, já que é sprinter, ele destacou a boa vitória e a ajuda da equipe.

"Mudou o circuito em relação ao ano passado e ficou mais duro para mim. Mas a equipe fez um grande trabalho e me colocou na frente no final, conseguindo vencer como planejado. Mesmo sendo mais complicado, gostei muito do retorno ao percurso antigo, pois selecionou mais e acabei me dando muito bem", destacou o ciclista mineiro, que já correu a prova três vezes, com uma quebra, um vice e agora o título.

A vitória de Ana Paula foi mais "calma". Depois de vários ataques no início, ela escapou e as adversárias não conseguiram alcançá-la. A atleta festejou a vitória em sua cidade.

"Corrida na nossa casa, a gente claro que tem aquela vontade de fazer um bom resultado. Estava bem motivada, apesar de ter chegado do Pan na segunda-feira e competido lá no sábado, e estava gripada. Felizmente melhorei e pude correr e garantir uma vitória para minha equipe", comemorou.

"A prova já começou bem agitada, com vários ataques, e foi bem mais dura na minha opinião que as outras edições. Agora, com a subida que voltou para o circuito, ficou mais na minha característica de fuga, e confesso que escapei mais cedo do que eu gostaria. Mas a oportunidade veio e, quando eu vi, estava sozinha. Foi difícil manter o ritmo, estava controlando o pelotão. Fiquei mais feliz ainda ao ver minha companheira de equipe, a Carolina, em segundo. A corrida foi muito bem organizada, e Indaiatuba investe pesado nos esportes, por isso, quero agradecer, pela equipe, a todos os patrocinadores e também à Federação por fazer esse excelente evento", completou.

O ciclismo segue sendo a pauta na cidade, com a disputa do Paulista de Contrarrelógio, nesta sexta-feira, e do Paulista de Estrada, no sábado, ambos a partir das 8h (de Brasília).

Confira os resultados das provas:

Masculino - 40 voltas

Kácio Freitas (Swift Carbon Pro Cycling), 2h26min45s087

Igor Molina (Pindamonhangaba Cycling Team), 2h26min45s262

Pedro Leme (TCT - Taubaté Cycling Team), 2h26min45s517

Euller Magno Rabelo (Pindamonhangaba Cycling Team), 2h26min45s685

Armando Reis da Costa Camargo (Indaiatuba Cycling Team), 2h26min46s179

Feminino - 20 voltas

Ana Paula Polegatch (Indaiatuba Cycling Team), 1h25min25s399

Carolina Barbosa do Nascimento (Indaiatuba Cycling Team), 1h27min12s345

Thayna Araújo de Lima (Soul Cycles - Santos), 1h27min12s538

Talita da Luz Oliveira (ABEC Rio Claro), 1h27min12s594

Carolina Bilato (São José Ciclismo / Instituto Athon), 1h27min12s660