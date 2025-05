Joshua vibra com primeiro gol no profissional do Flamengo: "Momento único na minha vida"

O Flamengo venceu o Botafogo-PB por 1 a 0 nesta quinta-feira, pela terceira fase da Copa do Brasil, no Castelão, em São Luís (MA). O gol da vitória rubro-negra foi marcado no segundo tempo, pelo jovem Joshua.

No aniversário do estádio, Joshua estreou com gol pelo profissional. Um belo presente para a Nação! #FotoDoJogo #BOTxFLA pic.twitter.com/a8b9GbxaDa ? Flamengo (@Flamengo) May 2, 2025

O atacante entrou em campo pela primeira vez como profissional e foi decisivo na partida. Ele vibrou com o seu primeiro gol e destacou a importância do técnico Filipe Luís neste momento.

"Só tenho a acrescer o Filipe Luís, aos meus companheiros, que me ajudaram a chegar até aqui. Momento único na minha vida. Sou muito tranquilo. Vou dormir bem hoje", disse.

"Tenho um carinho muito grande pelo Filipe. Foi meu técnico no sub-17", completou.

O Flamengo pode empatar no confronto de volta que mesmo assim irá avançar na Copa do Brasil. Os cariocas voltam a encarar o Botafogo-PB no dia 21 de maio, no Maracanã.