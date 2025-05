Joshua após estreia no profissional do Fla com gol: 'Vou dormir tranquilo'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Coube a um menino de 17 anos decidir para o Flamengo. O meia-atacante Joshua fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, aos 39 minutos do segundo tempo, logo em sua estreia como profissional.

O que aconteceu

O jovem entrou aos 33 minutos do segundo tempo na partida no Castelão, em São Luís (MA). Ele substituiu o equatoriano Plata e, demonstrando oportunismo, pegou o rebote do goleiro Michael após cabeçada de Juninho.

Com um sorriso de menino, Joshua concedeu entrevista após o jogo e demonstrou serenidade. Ele garantiu que irá dormir tranquilo mesmo após a noite mágica.

Eu sou muito tranquilo. Sempre esperei por esse momento. Graças a Deus fui feliz ali, mas vou dormir tranquilo essa noite

Joshua, ao Prime Vídeo

Grato a Filipe Luís

Joshua demonstrou gratidão a Filipe Luís. O jovem foi atleta do treinador no sub-17 e se destacou nas mãos do comandante rubro-negro.

É um carinho muito grande que eu tenho por ele porque foi meu treinador no sub-17 e ele me conhece muito bem. Então, ele me deu essa oportunidade, fui feliz e aproveitei muito bem

Joshua, ao Prime Vídeo

Joshua dedicou um tempo à sua fé. Ele também agradeceu quem esteve ao seu lado na caminhada até aqui: